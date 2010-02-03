Тимошенко: думки демократів уже на наступних виборах

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає непідтримку у другому турі її кандидатури лідерами демократичного табору абсурдною позицією, яка може призвести до втрати Україною державності та демократичних здобутків.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі з активом Тернополя вона зауважила, що напередодні першого туру виборів усіх кандидатів закликала «не поливати одне одного брудом», а напередодні другого туру – підтримати кандидата від націонал-демократичних сил.

«Я пояснювала – у нас усіх один опонент, а точніше, ворог. І пропонувала: давайте бачити одного опонента, а не боротися між собою. Але зараз усі пішли готуватися до місцевих виборів і парламентських, тим самим продемонструвавши, що вони всі борються за себе, за своє майбутнє у політиці, але не за інтереси держави», – переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, ті представники демократичних сил, які відкрито не заявили про її підтримку у другому турі президентських виборів, побоялися втратити частину виборців під час виборів до місцевих рад. «Вони вирішили, що якщо зараз заговорять про підтримку, то як вони потім віддиратимуть свій електорат», – вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також наголосила, що заклики голосувати проти обох кандидатів у президенти, які лунають, зокрема, з демократичного табору, – це технологія для заходу і центру України, яка працює на Віктора ЯНУКОВИЧА. «Ми простежили замовні матеріали в одній із газет, які закликали голосувати проти всіх, і виявили, що ці матеріали були проплачені зі штабу Партії регіонів. І коли говорять, що ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО однакові, – це теж технологія. Бо які ж ми однакові, якщо ми з різних галактик», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зауважила, що є оптимістом, і висловила упевненість, що у другому турі «усі ці чорні технології не спрацюють». Інакше, застерегла Ю.ТИМОШЕНКО, українці можуть втратити здобуту державність.

«Давайте проголосуємо проти всіх, давайте не прийдемо на вибори і знову створимо в історії чорну сторінку здачі своєї держави», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.