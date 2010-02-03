ПР продовжує тримати в облозі трибуну парламенту

09:57, 03 лютого 2010
Політика
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Крісла президії вільні

Народні депутати від Партії регіонів продовжують блокувати трибуну парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька депутатів також перебувають в президії, але при цьому крісла керівництва парламенту не займають і двері в президію не заблоковані.

На даний час у сесійній залі ВР майже у повному складі відсутні депутати з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та фракції Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявила, що депутати з фракції ПР “охороняють трибуну і мікрофон”, щоб перешкодити фракції Блоку Юлії Тимошенко зірвати позачергову сесію Верховної Ради.

На засіданні планується розглянути у другому читанні проект закону про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України» (щодо організації роботи виборчих комісій).

Цей законопроект ВР ухвалила у першому читанні 28 січня. Документом пропонується встановити, що виборчі комісії мають право проводити засідання навіть за відсутності кворуму.

Проти ухвалення цих змін виступає фракція БЮТ.

 

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