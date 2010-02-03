Москаль летить до Києва, щоб відмовитися від крісла

Заступник міністра внутрішніх справ України - начальник Головного управління МВС у Криму Геннадій МОСКАЛЬ має намір сьогодні скласти свої повноваження.

Про це він заявив газеті «КоммерсантЪ – Украина» (№18 від 3 лютого 2010 року).

"Я лечу до Києва в міністерство, аби офіційно зняти з себе ці обов`язки", – сказав Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомлялося, вчора Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного суду з проханням перевірити конституційність розпорядження Кабінету Міністрів про призначення народного депутата Г.МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ – начальником ГУ МВД в Криму. Приводом для звернення стало поєднання начальником кримської міліції депутатських повноважень і посади в уряді.

Після того, як подання глави держави потрапило в КС, Г.МОСКАЛЬ повідомив виданню, що склав із себе обов`язки заступника міністра внутрішніх справ – начальника Головного управління МВС у Криму.

Кажучи про причини подання Президентом подання Г.МОСКАЛЬ сказав: "Офіційний мотив – я поєдную роботу народного депутата з посадою заступника глави МВС і начальника ГУ МВС у Криму". Слід зазначити, що згідно із законом "Про статус народного депутата" народний депутат не має права бути членом Кабміну, керівником центрального органу виконавчої влади, а також займатися оплачуваною діяльністю.

За словами Г.МОСКАЛЯ, начальником кримської міліції він працював винятково на громадських засадах. "На цій посаді я не одержую зарплату. Навпаки, щомісяця сплачую за будинок, за водія і за амортизацію автомобіля", - відзначив він.

Г.МОСКАЛЬ повідомив, що він уже переклав обов’язки начальника кримської міліції на свого першого заступника Євгена БІГАШКА.