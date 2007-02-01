Янукович подумає, чи варто брати участь у круглому столі

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ визначиться щодо своєї участі в національному круглому столі, ініційованому Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, після отримання офіційних пропозицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Херсоні.

«Ми ще не обговорювали питання проведення круглого столу. Після того, як надійдуть офіційні пропозиції і умови цього круглого столу, ми їх обговоримо у відповідному політичному колі, швидше за все, в коаліції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Президент України В.ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ і прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ домовилися про проведення в Україні 14 лютого круглого столу з підготовки "дорожньої карти" виконання Універсалу національної єдності.

29 січня Президент висунув ряд умов для проведення національного круглого столу. Зокрема, він відзначив необхідність узгодження позицій щодо закону про Кабінет Міністрів, відмови від відміни посади секретаря РНБО, ініціативи щодо закону про Президента України і нового закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики.