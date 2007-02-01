Табачник не хоче говорити з Ющенком про бджіл

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК вважає необ`єктивними умови, висунуті Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ для проведення загальнонаціонального круглого столу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Д.ТАБАЧНИК висловив сьогодні журналістам.

«Нам пропонують провести круглий стіл, але говорять, що не можна говорити про закон про зовнішню політику, про закон про Президента, про закон про СБУ… А про що тоді говорити? Про бджіл? Дорого буде! Говорити потрібно і можна про все – про найгостріші, про найхворобливіші, найделікатніші проблеми», - заявив Д.ТАБАЧНИК.

При цьому віце-прем`єр підкреслив, що «до будь-яких позицій треба підходити за гамбурзьким рахунком». «Ми дискутували, скажімо, з представниками «Нашої України» - не подобається вам трактування закону? Так це ж і є сенс демократії. Анатоль Франс писав: «У чому щастя демократії - вона править погано, але, слава богу, коротко. І завжди є можливість її виправити». А я від себе додам: авторитаризм тим і гірший за демократію, що може не вистачити вашого власного життя, щоб пережити одного диктатора. Вам не подобається – зберіть парламентську більшість і прийміть нову редакцію закону про основи зовнішньої політики, про основи внутрішньої політики. Це ж так все просто!», - пояснив він.

Д.ТАБАЧНИК також вважає парадоксальною спробу трактувати модель політичного устрою України як президентсько-парламентська республіка. «Ми придумали ось таку ящірку і називаємо її «парламентсько-президентська республіка». Та немає такого в світі! Наявність конституційного поста Президента, закріпленого в Конституції, не говорить про гібридність політичного устрою. У Португалії, Австрії, Німеччині, в Італії є конституційний пост Президента. Але від цього жоден італієць, німець, австрієць, португалець не скаже, що їхня республіка раптом із парламентської республіки перетворилася на гібридну», – додав віце-прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Президент України В.ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися про проведення в Україні 14 лютого круглого столу з підготовки "дорожньої карти" виконання Універсалу національної єдності.

29 січня Президент висунув ряд умов для проведення національного круглого столу. Зокрема, він зазначив необхідність узгодження позицій щодо закону про Кабінет Міністрів, відмови від скасування посади секретаря РНБО, ініціативи щодо закону про Президента України й нового закону про основи зовнішньої та внутрішньої політики.