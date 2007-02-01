Закон про Кабмін потягне відставку мінімум 4 губернаторів?

15:54, 01 лютого 2007
Політика
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Думка Комітету виборців України

Після набуття чинності Законом “Про Кабінет міністрів” ряд голів облдержадміністрпцій можуть позбутися своїх посад.

Таку думку висловив речник Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Як тільки буде ясність із законом про Кабмін, як тільки у Києві пристрасті вгамуються, то це за собою потягне автоматично відставки деяких губернаторів”, - наголосив він.

За словами О.ЧЕРНЕНКА, першим у цьому списку є голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ. Він нагадав, що суперечлива ситуація навколо перебування А.АВАКОВА на посаді виникла вже дуже давно. “І наш прогноз є таким, що закінчиться зрештою, як закінчилося з Борисом ТАРАСЮКОМ, тому що формально є рішення обласної ради про недовіру цьому губернатору”, - сказав він.

Також, за прогнозами КВУ, проблеми виникнуть у керівників Полтавської області Валерія АСАДЧЕВА і Тернопільської - Івана СТОЙКА, оскільки там є дуже багато бажаючих зайняти ці цісця.

О.ЧЕРНЕНКО не виключає, що після вступу в дію закону про Кабмін на посаду голову Сумської облдержадміністрації може повернутися Володимир ЩЕРБАНЬ. “Ситуація на Сумщині може дуже ускладнитись, якщо ЩЕРБАНЬ повернеться у регіон, не знаю в якій якості. Після вступу закону про Кабмін він може повернутися і як губернатор. Зараз занадто пожвавились там структури, які перебували у затишші під час еміграції (В.ЩЕРБАНЯ), і ми прогнозуємо, що Сумський регіон також може стати досить вибухонебезпечним”, - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

Крім того, голова правління КВУ Ігор ПОПОВ висловив думку, що після набуття чинності цим законом позиції проурядових сил на місцевому рівні значно посиляться, і певна частина конфліктів буде дуже швидко вирішена на користь проурядових політиків, які беруть участь у цих місцевих конфліктах.

Як повідомляв УНІАН, закон про Кабінет Міністрів верстається у завтрашній номер газети “Голос України”. Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, датований 21 грудня.

 

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