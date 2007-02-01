Секретаріат Президента не визнає закон про Кабмін

У Секретаріаті Президента України не визнаватимуть легітимність Закону «Про Кабінет міністрів України» і підготували подання Конституційного Суду зі статусом першочергового.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

За його словами, заплановане завтрашнє оприлюднення закону про Кабінет Міністрів за підписом голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА буде незаконною дією.

І.ПУКШИН пояснив, що оскільки Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ застосовано право вето до цього закону, то юридичним наслідком вето є скасування результатів голосування за закон у парламенті та відкриття процедури повторного розгляду цього закону у ВР.

Він підтвердив намір Президента звернутись до Конституційного Суду.

За словами І.ПУКШИНА, це звернення буде визначено як першочергове і тому, відповідно до Конституції, КС має його розглянути у стислі терміни.

«У конституційному поданні буде зазначена необхідність першочергового розгляду зазначеного подання. Тобто, я сподіваюсь, що Конституційний Суд не буде роками слухати, а заслухає протягом місяця, максимум двох-трьох», - наголосив він.

Крім того, від свого імені І.ПУКШИН звернув увагу правоохоронних органів на «такі суттєві порушення закону. Я думаю, що у них є над чим попрацювати».