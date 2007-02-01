Табачник лякає журналістів унтер-офіцерською вдовою

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК застерігає політиків і представників ЗМІ від зневажливого ставлення до обнародування Закону «Про Кабінет міністрів» на офіційному сайті Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я б хотів застерегти всіх – і політиків, і представників засобів масової інформації - від зневажливого, нешанобливого ставлення до обнародування закону на офіційному веб-порталі Верховної Ради. Конституція України – частина 5 статті 94 - чітко передбачає процедуру двоетапного набуття чинності будь-якого закону. Написано, що закон має бути обнародуваний і опублікований. У цьому можете переконатися самі. Тому процедура чітко витримується», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, закон про Кабмін буде опублікований у п`ятницю. Крім того, віце-прем`єр-міністр підкреслив, що Міністерство юстиції на правових підставах включило закон про Кабмін в Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів України.

«Міністерство юстиції зобов`язане було відреагувати на офіційне обнародування закону на офіційному інтернет-порталі Верховної Ради», - додав він.

Д.ТАБАЧНИК також назвав виборчою позицію ЗМІ в трактуванні офіційних джерел інформації. «Мене дивує як члена Спілки журналістів з майже 22-річним стажем виборча позиція засобів масової інформації. Коли інформація з`являється на офіційному веб-сайті Президента, ми сприймаємо її як даність: говоримо, ім`ярек такий-то призначений, ім`ярек такий-то звільнений. І після цього представники цієї ж структури, що отримують зарплату в Секретаріаті Президента, котрі не далі, як місяць, два місяці тому з посиланням на свій власний портал дозволяли собі робити заяви в пресі, на сьогодні досить незграбно розповідають про те, що для них офіційний веб-портал Верховної Ради не є джерелом. Панове навчіться, принаймні, публічно, дотримуватися однієї й тієї ж лінії. Вже якщо ви свій веб-сайт вважаєте офіційним джерелом, не відмовте в люб`язності вважати інші веб-портали органів влади такими ж офіційними джерелами. Інакше це нагадуватиме унтер-офіцерську вдову з чудового твору нашого земляка Миколи Васильовича Гоголя», - сказав віце-прем`єр.