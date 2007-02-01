Кінах у Фонді Карнегі: Україна не втратила шанс

Україна не втратила шанс на консолідацію політичних сил, і необхідний пошук стратегії національного єднання. Про це голова комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони, голова Федерації роботодавців України Анатолій КІНАХ заявив, виступаючи у провідному політологічному центрі США – Фонді Карнегі з доповіддю „Україна: економіка на підйомі”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КІНАХА, народний депутат ознайомив присутніх американських урядовців, представників ділових кіл, дослідницьких центрів, неурядових організацій та ЗМІ із сучасною внутрішньополітичною ситуацією в Україні, процесами, пов’язаними з імплементацією конституційної реформи, інтеграцією України в світовий євроатлантичний простір та в європейські структури. А.КІНАХ також детально окреслив плани України щодо зміцнення енергетичної безпеки держави, реформування судової системи, вдосконалення системи регуляторної політики тощо.

А.КІНАХ, зокрема, поінформував про те, що сьогодні Україна проходить відповідальний етап становлення та консолідації політичної еліти, посилення координації дій та відпрацювання прагматичного конструктивного формату співпраці між гілками влади. „Україна не втратила шанс на консолідацію політичних сил, і ми упевнені в необхідності пошуку стратегії національного єднання”, - зазначив він.

Наголосивши на незворотності правового демократичного розвитку України, становлення ринкової економіки, народний депутат водночас зазначив, що в Україні створюються всі необхідні умови для поглиблення відповідального, відвертого, прозорого діалогу влади і бізнесу.

В ході виступу А.КІНАХ також наголосив на незворотному євроінтеграційному напрямі розвитку України, відзначивши принципову важливість «поглиблення рівноправного взаємовигідного співробітництва і в східному, і у західному напрямі». „Незалежно від напряму співпраці – Схід чи Захід – Україна виступає за розбудову рівноправних, прозорих, без подвійних стандартів відносин”, - сказав він, додавши, що вступ до ЄС для України не самоціль, а стимул до втілення європейських стандартів розвитку економіки та життя громадян.

Як зазначає прес-служба А.КІНАХА, окрему увагу учасники зустрічі у Фонді Карнегі приділили обговоренню стану енергетичної безпеки в Україні. З цього приводу А.КІНАХ наголосив на тому, що „Україна – невід’ємна складова енергобезпеки Європи, і в цьому контексті працює над забезпеченням балансу інтересів між державами - експортерами, транзитерами та споживачами, і не порушить своїх міжнародних зобов’язань”.

А.КІНАХ у своїй промові також наголосив, що такі дискусії сприяють зміцненню авторитету та довіри між Україною та США. „Ми розуміємо, що інвестиції в українську економіку підуть тоді, коли буде довіра до України як до стабільного прогнозованого партнера, коли буде високий рівень поінформованості про події та стан розвитку держави”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня - 3 лютого голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони А.КІНАХ перебуває з робочою поїздкою у США.