В Україну приїхав Назарбаєв

Президент Республіки Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЄВ прибув до України з дводенним візитом, повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента України.

Планується, що 2 лютого президенти України та Казахстану Віктор ЮЩЕНКО та Н.НАЗАРБАЄВ зустрінуться у вузькому колі, після чого під їхнім головуванням відбудуться переговори у розширеному складі. Після цього запланована участь глав держав у церемонії підписання документів та зустріч президентів із журналістами.

В.ЮЩЕНКО і Н.НАЗАРБАЄВ також візьмуть участь у заключному засіданні бізнес-форуму «Казахстан – Україна: нові можливості для бізнесу» та урочистій церемонії відкриття Року Казахстану в Україні.

Головна мета візиту Н.НАЗАРБАЄВА – відкриття Року Казахстану в Україні.

Серед тем, які будуть обговорюватись під час двосторонньої зустрічі президентів та на переговорах під їхнім головуванням – двосторонні українсько-казахстанські відносини, зокрема спільні проекти з транспортування нафти та у цьому контексті можливість залучення Казахстану до проекту “Одеса-Броди-Плоцьк”.

Президента Казахстану під час візиту супроводжують: міністр закордонних справ Марат ТАЖИН, віце-прем`єр-міністр Аслан МУСІН, міністр енергетики та мінеральних ресурсів Бактикожа ІЗМУХАМБЄТОВ, міністр індустрії та торгівлі Галим ОРАЗБАКОВ, міністр культури та інформації Ермухамет ЕРТИСБАЄВ, міністр транспорту та комунікацій Сєрік АХМЄТОВ.

З української сторони у переговорах візьмуть участь: глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, секретар Ради національної безпеки і оборони Віталій ГАЙДУК, віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, в. о. міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр культури і туризму Юрій БОГУЦЬКИЙ, міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО, міністр економіки Володимир МАКУХА, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.