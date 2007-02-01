Порошенка можуть внести

Політолог Володимир ФЕСЕНКО не виключає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може внести у парламент кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ.

Таку думку він висловив, коментуючи кореспонденту УНІАН відставку глави МЗС України Бориса ТАРАСЮКА.

В.ФЕСЕНКО вважає, що ця відставка пов`язана із запланованою на 6 лютого зустріччю української делегації з Трійкою ЄС. На його думку, ситуація навколо Б.ТАРАСЮКА до межі розжарила обстановку, поставивши під загрозу зрив Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом. «Ні Президент, ні уряд не мали іншого виходу як зняти цю напругу», - сказав політолог.

Коментуючи можливі кандидатури на посаду міністра закордонних справ, В.ФЕСЕНКО заявив, що основним завданням Президента Віктора ЮЩЕНКА буде проведення (через парламент) своєї кандидатури на цю посаду. При цьому, як вважає політолог, коаліція також прагне до призначення своєї кандидатури, й це прагнення може призвести до різкого загострення відносин по лінії Президент – Кабінет міністрів.

На думку політолога, В.ЮЩЕНКУ потрібна сильна політична фігура, й серед обговорюваних кандидатур єдиним сильним політиком є народний депутат Петро ПОРОШЕНКО. У зв`язку з цим В.ФЕСЕНКО не виключив, що на посаду міністра закордонних справ Президент може запропонувати саме цю кандидатуру. «Ця кандидатура є для Президента тестовою в тому плані, щоб перевірити готовність коаліції до компромісу з Президентом України», - сказав В.ФЕСЕНКО.

«У будь-якому випадку призначенню передуватиме процес переговорів», - підкреслив він. У зв`язку з цим політолог зазначив можливість пакетної угоди, в якій окрім міністерського крісла стоятиме питання легітимізації Закону України «Про Кабінет Міністрів».