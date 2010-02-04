Королевська заявляє, що на Донбасі у Тимошенко вкрали 5% голосів

Прихильники Юлії ТИМОШЕНКО на Донбасі зазнають серйозного адміністративного тиску. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявила керівник виборчого штабу кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО в Донецькій та Луганській областях народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Я не хочу називати імена бізнесменів, які нас підтримали. Їх не раз запрошували для бесід до прокуратури, в облдержадміністрацію, де їм прямо і наполегливо пояснювали, що вони роблять колосальну помилку. Говорили, що згодом найменше, що вони можуть втратити, - це бізнес, але ж, мовляв, трапляються з людьми й гірші неприємності», - пояснила вона.

Коментуючи результати першого туру президентських виборів в Луганській і Донецькій областях, Н.КОРОЛЕВСЬКА також вказала на те, що штабу Ю.ТИМОШЕНКО вдалося зруйнувати політичну монополію Партії регіонів на Донбасі. «Особливо показовий приклад Луганщини, де з майже 1,9 млн. виборців за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували лише 932 тис. осіб. А це менше половини всіх виборців області», -- відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

До того ж, заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА, на Донбасі в Ю.ТИМОШЕНКО украли близько 5% голосів.

«За фактами порушень у ході першого туру виборів порушено 10 кримінальних справ, ще близько 200 перебувають у процесі розгляду, є понад 700 скарг на порушення».

За словами народного депутата, «основні махінації були зі штучно завищеною явкою — це масове підвезення виборців». Крім того, як пояснила Н.КОРОЛЕВСЬКА, використовувалися і раніше апробовані методи «каруселей», включення в список у день голосування і голосування вдома без довідки. «Тільки в Луганській області 17 січня списки поповнилися на 20 тис. виборців», -- зауважила Н.КОРОЛЕВСЬКА.