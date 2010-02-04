Чи продаватимуть українці свої голоси на виборах (опитування)

Українці не продаватимуть свій голос на президентських виборах.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно з цими даними, переданими УНІАН, більшість українців (78,4%) остаточно визначилися, за кого голосуватимуть у другому турі президентських виборів. Із них упевнені точно в своєму виборі 75,3%, а 3,1% - скоріше упевнені. Не визначився, кого підтримає в другому турі, кожен п`ятий респондент (20,1%). Із них 10% відповіли на це запитання "скоріше ні" й стільки ж (10,1%) - "точно ні". Важко відповісти на запитання 1,4% опитаних.

Близько третини українських виборців (33,4%) вважають, що якість їхнього життя в значній мірі залежить від того, хто стане наступним Президентом України. Близько чверті (25,6%) вважають, що якість їхнього життя залежить від того, хто стане Президентом, лише в деякій мірі. Впевнені, що їхнє життя ніяк не залежить від результату виборів, 30,3% респондентів, а кожному десятому (10,7%) українцеві важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість українців (86,7%) стежитимуть за другим туром президентських виборів. Із них 72,1% заявляють, що стежитимуть за виборами уважно, а 14,6% - скоріше стежитимуть. Не збираються спостерігати за ходом другого туру виборів 12,4% опитаних. Із них 6,7% точно не стежитимуть, як проходять вибори, а 5,7% - скоріше не стежитимуть. Важко відповісти на це запитання 0,9% респондентів.

Більше половини громадян України (62,2%) не готові після виборів брати участь у масових заходах на підтримку свого кандидата. З них 50,1% відповіли на запитання "точно ні", 12,1% - "скоріше ні". Більше чверті виборців (28%), навпаки, готові взяти участь у масових акціях на підтримку свого кандидата після виборів. Із них відповідь "точно так" на це запитання дали 15,9% опитаних, "скоріше так" - 12,1%. Майже кожному десятому українцеві (9,7%) важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість українців (81,7%) заявили, що не готові за винагороду брати участь у масових заходах на підтримку свого кандидата. З них 73% дали відповідь "точно ні" на це запитання, 8,7% - "скоріше ні". Готові розглянути можливість підтримки кандидата на масових акціях за гроші 13% українських виборців. Із них 6,4% відповіли на це запитання "точно так", 6,6% - "скоріше так". Важко відповісти на запитання про готовність підтримати кандидата за плату 5,3% респондентів.

Дев`ять із десяти українських виборців (90,9%) заявили, що не продадуть свій голос на президентських виборах. Готові розглянути подібні пропозиції 5,9% опитаних. Із них 2,7% згодні продати свій голос на виборах за 800 грн. і більше, 1,4% - за суму від 300 до 800 грн., 1,1% - за суму від 100 до 300 грн., 0,3% - за суму від 50 до 100 грн., а 0,4% готові продати свій голос за суму менше 50 грн. Важко відповісти на це запитання 3,1% респондентів.

Телефонне опитування проводилося з 1 по 3 лютого 2010 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.