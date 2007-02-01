Плани бойової підготовки Сухопутних сил будуть скориговані

Валерій Фролов

Плани бойової підготовки на 2007 рік будуть коригуватися, - заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій ФРОЛОВ журналістам на Яворівському загальновійськовому полігоні під час робочої поїздки до Західного оперативного командування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, за словами В.ФРОЛОВА, таке рішення він ухвалив “за результатами перевірки заходів реформування військ та вивчення стану бойової підготовки курсантів Львівського інституту Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка» імені гетьмана Петра Сагайдачного”. Як зазначив командувач Сухопутних військ ЗС України, зокрема, передбачається залучення курсантів танкових, механізованих та аеромобільних підрозділів інституту до участі в міжнародних навчаннях у рамках програми «Партнерство заради миру» на посадах командирів відділень.

Генерал-лейтенант поінформував, що на Яворівському полігоні цього року заплановано два масштабних міжнародних навчання – бельгійсько-українське у травні та “Репід Трейдент” у серпні, у ході яких курсанти матимуть можливість вивчити систему підготовки підрозділів армій розвинутих країн світу та ознайомитися з тактикою їх застосування і озброєнням.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗС України повідомив, що курсанти Львівського інституту Сухопутних військ, починаючи з третього курсу, будуть залучатися до проведення всіх масштабних навчань, які відбуватимуться в Збройних Силах України.