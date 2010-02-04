Екзит-поли можуть оголосити переможцем виборів «не того»?

У ході Національного екзит-полу-2010 під час другого туру виборів Президента планується опитати близько 17 тис. респондентів на 300 виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив директор фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ, який є замовником опитування.

За його словами, опитування виборців проводитимуть Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова.

І.КУЧЕРІВ зазначив, що головною метою проекту є забезпечення ефективного громадського контролю за чесністю виборчої процедури, а також отримання інформації про соціально-демографічну структуру електорату кандидатів на посаду Президента.

Він наголосив, що результати загальнонаціонального опитування будуть оприлюднені після закінчення голосування 7 лютого о 20.01, а уточнені результати екзит-полу - близько 23-ї години. Крім того, додав він, ця інформація буде синхронно опублікована українською і англійською мовами на чотирьох сайтах, поширена за допомогою сервера електронної пошти, а також через Google групи. Крім того, за словами І.КУЧЕРІВА, однією з особливостей Національного екзит-полу стане використання «Нових медіа» - прямої трансляції оголошення результатів екзит-полу в мережі YouTube.

І.КУЧЕРІВ також зауважив, що бюджет екзит-полу становить 121 тис. дол.

Крім того, за його словами, похибка вибірки не перевищить 2,5%. «При наявності похибки в 2% результати екзит-полу можуть дати зміщення на 5% в одну чи іншу сторони. І це питання не тільки до нашого екзит-полу, коли похибка буде на рівні 5% різниці між кандидатами, і є всі шанси, що частина екзит-полів або всіх екзит-полів оголосять переможцем не того», - сказав експерт.

У свою чергу науковий керівник фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА зазначила, що також не виключає, що дані Національного екзит-полу розходитимуться з даними інших екзит-полів. Вона пояснила це тим, що Національний екзит-пол не тільки намагається встановити результати, а ще й контролювати явку виборців.

Також президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій ХМЕЛЬКО зазначив, що під час проведення опитування 7 лютого на кожній дільниці будуть не два інтерв’юери, як це було 17 січня, а три, аби забезпечити безперервну роботу. Крім того, додав він, на більшості дільниць інтерв’юери працюватимуть до 20-ї години. Планується, за його словами, як і минулого туру, опитувати кожного шостого, хто прийшов на виборчу дільницю.