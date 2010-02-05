Азаров: два російські газопроводи не замінять один наш

Перший заступник голови Партії регіонів Микола АЗАРОВ вважає, що можлива участь України у будівництві двох обхідних газопроводів не зашкодить роботі її власної газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Два ці обхідних газопроводи ніколи не замінять один наш ні по обсягах, ні по вартості прокачування», - сказав М.АЗАРОВ, додавши при цьому, що в разі реалізації подібних проектів українські трубні заводи, чия продукція наразі не користується особливим попитом, отримають замовлення. «Чому б їх не залучити?» - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ у січні заявляв, що виступає за участь України в консорціумах зі створення Росією обхідних газопроводів «Північний потік» і «Південний потік».