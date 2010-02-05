Янукович: давайте обирайте швидше

Кандидат у президенти Віктор Янукович обіцяє назвати свою команду наступного тижня.

Про це він заявив в ефірі каналу 1+1.

Відповідаючи на питання, хто може очолити секретаріат президента та уряд у випадку обрання Януковича президентом, лідер Партії регіонів відповів: "Давайте не будемо забігати наперед".

"Якщо хочете, щоб я на це питання відповів - давайте обирайте швидше. Я вам все розповім вже на наступному тижні", - пообіцяв він.

На питання, чи робив Янукович кадрові пропозиції Сергію Тігіпку та Арсенію Яценюку, кандидат відповів: "А як можна? Я ж не хочу їх ображати".

"Які в мене є повноваження зараз щось їм пропонувати? Як тільки я отримаю повноваження - є відповідна система, у якій можна вже рухатися в напрямку вирішення цих практичних питань", - наголосив він.

"А зараз вони (Тігіпко і Яценюк) розуміють, що хто б їм що не обіцяв - це нереально. Це технології, за рахунок яких можна впливати на точку зору виборців. Я не хочу цього робити. Я хотів би, щоб люди самі визначилися", - зазначив Янукович.

Українська правда