Тимошенко помолиться за Україну
09:13, 05 лютого 2010Політика
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Місце – Софійська площа
5 лютого 2010 року о 18:00 відбудеться Молитва за Україну з предстоятелями християнських церков України за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Місце проведення – Софійська площа.
Акредитація представників ЗМІ триває до 14.00 5 лютого за телефонами: 256-75-81, 256-75-82, 256-66-32, 256-66-43, 256-72-92.
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