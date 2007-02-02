Закарпатський апеляційний суд набрав води в рот

У Закарпатському апеляційного суді відмовляються повідомляти інформацію про те, чи прийнято рішення за скаргою генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА на ухвалу Мукачівського міськрайонного суду про заборону публікувати Закон про Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними працівників суду, з учорашнього дня матеріали справи по скарзі знаходяться у голови суду Сергія ДЕМЧЕНКА, який особисто контролює хід цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена «Нашої України» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон, а також публікувати цей документ.

В той же час 26 січня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО направив до Апеляційного суду Закарпатської області апеляційну скаргу на ухвалу Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

31 січня матеріали справи були передані з Мукачівського міськрайонного суду до Закарпатського апеляційного суду і суд мав почати розгляд скарги. Як зазначили УНІАН у суді, згідно з законом, апеляційний суд має винести рішення не пізніше, ніж через 10 днів після початку розгляду справи.

2 лютого Закон “Про Кабінет Міністрів України” опубліковано у парламентській газеті “Голос України” та газеті центральних органів виконавчої влади “Урядовий кур’єр”. Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, датований 21 грудня. Таким чином, закон офіційно набув чинності.