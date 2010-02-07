Штаби обох кандидатів заявляють про чергові порушення

Головам і секретарям дільничних комісій у кримському місті Джанкой, які представляють кандидата в президенти України Юлію ТИМОШЕНКО, погрожують фізичною розправою після виборів, заявляє республіканський штаб кандидата.

«У Джанкої колишній працівник міліції, звільнений з негативних мотивів, розмахуючи посвідченням позаштатного кореспондента невідомої газети, об`їжджає виборчі дільниці й погрожує фізичною розправою після виборів головам і секретарям дільничних виборчих комісій від кандидата ТИМОШЕНКО», - говориться в переданій УНІАН заяві кримського штабу БЮТ.

За інформацією штабу, зокрема, людина, ім`я і прізвище якого вказані в документі, погрожував голові дільничної комісії №7.

Джанкой відноситься до третього округу.

Всього в Криму 10 округів, у складі яких - 1237 дільниць.

Представники Кіровоградського виборчого штабу кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО готують заяви до правоохоронних органів з приводу виявлених порушень на виборчих дільницях, зокрема підкупу виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник керівника обласного виборчого штабу кандидата Олена АРМАШ.

За її словами, на території ТВО №100 (м. Кіровоград) в районі селища Нове зафіксовано масове підвезення виборців до дільниць для голосування, в автобусах начебто ведеться агітація за одного з кандидатів у президенти та видаються гроші. «Наші юристи вивчають ситуацію», - зауважила О.АРМАШ.

Також вона повідомила, що поблизу виборчої дільниці №18 ТВО №100 спостерігачі від Ю.ТИМОШЕНКО помітили автомобіль «Волга», до якого підходять люди, які вже проголосували і з якими ведуться грошові розрахунки. Даний факт також перевіряється.

За інформацією О.АРМАШ, станом на 08.00 в області вчасно не відкрилась лише одна дільниця №8 в м. Долинська ТВО №104 через проблеми з електропостачанням.

Керівник обласного виборчого штабу кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Сергій ЛАРІН вже спростував звинувачення політичних опонентів.

Окружна виборча комісія третього округу в Криму, у віданні якої Джанкойський і Красногвардійський райони, не може розпочати повноцінну роботу через відсутність на робочому місці її голови Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО - представника кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявляє Кримський штаб кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Де він перебуває, і які турботи відвернули його від виконання своїх функцій, невідомо. Печатка окружного виборчкому знаходиться у ВЕЛІЖАНСЬКОГО, а без неї окружна комісія не може видавати документи», - йдеться у заяві прихильників В.ЯНУКОВИЧА.

Представники Партії регіонів звернулися до Центральної виборчої комісію і до правоохоронних органів з проханням «відреагувати на порушення і притягати винного до відповідальності».

Кримський штаб Ю.ТИМОШЕНКО інформацію штабу В.ЯНУКОВИЧА спростовує.

«Ця інформація не відповідає дійсності, це спеціальна провокація штабу Партії регіонів. У них (у третьому окружкомі) вчора було ухвалене рішення, що з ранку виходять чергові - вони розставляють столи і працюють на телефоні, - потім всі інші», - заявили в штабі.

Як передає УНІАН, телефони окружкому, вказані на сайті ЦВК, вранці не відповідали.

У Кримській автономії створені 1237 дільниць, вони входять до складу десяти виборчих округів. Орієнтовна кількість виборців у регіоні - понад 1,52 млн. осіб.

В охороні громадського порядку задіяно практично весь особовий склад міліції автономії, повідомив телефоном УНІАН начальник прес-служби Кримського управління МВС Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Кримське управління МНС попереджає про ожеледицю.

У Запорізькій області спостерігачі від БЮТ силоміць не пускали спостерігача від Партії регіонів на виборчу дільницю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізького обласного штабу Партії регіонів, інцидент стався сьогодні в Чернігівському районі області.

"На виборчій дільниці №131 (79-й виборчий округ) спостерігачі від БЮТ не пускали спостерігача від ПР на територію виборчої дільниці спочатку під приводом того, що у них викликає сумнів достовірність його посвідки, потім під іншими надуманими приводами. Потім член комісії від БЮТ вибіг на вулицю, де перебував наш спостерігач, і напав на нього. Зав`язалася бійка", - повідомили в ПР.

На даний момент, за інформацією юристів обласного штабу Партії регіонів, "ситуацію вдалося врегулювати, але осад залишився, і акт про недопуск спостерігача на виборчу дільницю, безперечно, буде складено".

Разом з тим міліція в Запорізькій області не зафіксувала порушень під час виборів.

Згідно з офіційними даними ГУ МВС України в Запорізькій області, "голосування проходить в нормальному режимі".

"У Запорізькій області голосування проходить у нормальному режимі. Жодних порушень станом на 12 годину не зареєстровано", - повідомляє ЦГЗ Запорізького главку міліції.

У Харкові на всіх виборчих дільницях і на прилеглій до них території буде застосовано відеоконтроль, який дасть змогу фіксувати всі можливі фальсифікації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на народного депутата України від фракції Блоку Юлії Тимошенко Олексія ЛОГВИНЕНКА.

Так, за словами О.ЛОГВИНЕНКА, нова форма контролю за ходом голосування дозволить виявляти випадки голосування за померлих людей, людей, що змінили місце проживання, а також дозволить фіксувати випадки організованого підвезення для голосування виборців, не зареєстрованих на конкретних дільницях.

О.ЛОГВИНЕНКО додав, що використання відеоконтролю в жодному разі не суперечить чинному законодавству.

«Відзначу, що вживана міра повністю відповідає чинному законодавству і дозволяє фіксувати практично всі види фальсифікацій, які застосовуються на виборчих дільницях, включаючи масове вкидання бюлетенів», - акцентував він.

При цьому народний депутат висловив сподівання, що вибори в Харківській області відбудуться і пройдуть чесно, без фальсифікацій і порушень.

На дільницях № 74 і 124 міста Щолкіно у Криму виявлені ручки зі спеціальним чорнилом.

Про це УНІАН повідомив представник окружної комісії територіального округу № 5, у складі якого знаходяться Керч і Ленінський район.

«Інформацію одержали у телефонному режимі. Ми дали розпорядження скласти акт і негайно зробити заяву до правоохоронних органів», - сказав член комісії телефоном.

Голова окружної комісії виїхав на дільниці. «Голова виїхав туди машиною. Розбиратиметься», - заявили в окружкомі.

Кримський штаб Партії регіонів повідомляє, що на ряді дільниць першого і дев`ятого округів знайдено ручки з симпатичним чорнилом. Представники окружкомів заявили телефоном УНІАН, що у них такої інформації немає.

У Кримській автономії створено 1237 дільниць, вони входять до складу десяти виборчих округів.

Орієнтовна кількість виборців у регіоні - понад 1,52 млн. осіб.