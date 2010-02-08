Інтер дав остаточні результати своїх екзит-полів

Остаточні результати екзит-полів «Інтера»: розрив між Януковичем та Тимошенко становить 4,62% і Згідно з остаточними результатами екзит-полу, організованого телеканалом «Інтер» та проведеного компаніями «Юкрейніан соціолоджи сервіс» і «ФОМ-Україна», на виборах Президента України за Віктора ЯНУКОВИЧА свої голоси віддали 49,52% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 44,9%.

Такі дані були оприлюднені у спецвипуску програми «Подробиці».

Не підтримали жодного з кандидатів 5,58% виборців.

Співробітники «Юкрейніан соціолоджи сервіс» і «ФОМ-Україна» опитали 15 тис. виборців на 300 дільницях. Похибка становить 0,8%.

Згідно з остаточними результатами екзит-полу, проведеного дослідницькою компанією «SOCIS», який також був організований телеканалом «Інтер», за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 49,6% виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО – 44,5%, не підтримали жодного із кандидатів 5,9%.

Загалом було опитано 20 тис. виборців на 602 дільницях. Похибка становить 0,7%.