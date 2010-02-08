Регіонали заявляють, що до Львова вилетів літак з «емісарами» Тимошенко

Партія регіонів заявляє, що до Львова прибудуть «емісари» Тимошенко для фальсифікацій результатів виборів

Львів. 7 лютого. УНІАН. До Львова прибудуть «емісари» кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, які мають намір фальсифікувати результати виборів.

Про це йдеться у заяві Львівської обласної організації Партії регіонів, переданій УНІАН прес-службою організації.

«Як стало відомо з конфіденційних джерел, до Львова вилетів літак з «емісарами» Ю.ТИМОШЕНКО із чітким завданням сфальсифікувати вибори. Звертаємось до усіх міжнародних спостерігачів з проханням сприяти у запобіганні можливих фальсифікацій на окружних комісіях при підрахунку голосів», - сказано у документі.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними ЦВК, згідно з результатами опрацювання 6,57% протоколів, за Ю.ТИМОШЕНКО у Львівській області проголосували 89,76% виборців, за В.ЯНУКОВИЧА – 5,21%.