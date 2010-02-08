Опрацьовано 74,43% протоколів
05:30, 08 лютого 2010Політика
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Тимошенко - 45,42%
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 74,43% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,92% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,42%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.
При цьому не підтримали жодного із кандидатів 4,49% виборців.
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