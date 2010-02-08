Опрацьовано 74,43% протоколів

05:30, 08 лютого 2010
Політика
1682 0

Тимошенко - 45,42%

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 74,43% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,92% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,42%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.

При цьому не підтримали жодного із кандидатів 4,49% виборців.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter