Тимошенко перемогла в Мексиці

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО отримала переконливу перемогу за підсумками голосування на виборах Президента України в Мексиці, набравши 66,15% голосів, повідомила РІА «Новости» голова виборчої комісії Ірина ТРИКОЗЕНКО.

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 23,08% голосів, проти всіх - 10,77%.

За даними українського посольства, в Мексиці перебувають на консульському обліку 227 українських громадян.

Всього в Мексиці на виборчій дільниці в будівлі посольства проголосували 65 осіб. Явка виявилася дещо вищою, ніж у першому турі, коли на вибори з`явилися 56 осіб.