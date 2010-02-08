Тимошенко перемогла в Мексиці
07:28, 08 лютого 2010Політика
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Явка виявилася вищою, ніж у першому турі
Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО отримала переконливу перемогу за підсумками голосування на виборах Президента України в Мексиці, набравши 66,15% голосів, повідомила РІА «Новости» голова виборчої комісії Ірина ТРИКОЗЕНКО.
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 23,08% голосів, проти всіх - 10,77%.
За даними українського посольства, в Мексиці перебувають на консульському обліку 227 українських громадян.
Всього в Мексиці на виборчій дільниці в будівлі посольства проголосували 65 осіб. Явка виявилася дещо вищою, ніж у першому турі, коли на вибори з`явилися 56 осіб.
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