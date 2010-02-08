Луценко запрошує до себе журналістів

Сьогодні о 14.00 в Міністерстві внутрішніх справ України (вул. Богомольця, 10) відбудеться прес-конференція за участю виконуючого обов’язки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС, на прес-конференції йтиметься щодо результатів роботи міліції з охорони громадського порядку та гарантування безпеки під час другого туру виборів Президента України.

Акредитація проводиться за телефонами: 254-75-50, 256-16-30.