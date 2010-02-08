Російський експерт назвав «головні помилки» Тимошенко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не зможе оскаржити результати президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час відео-моста «Київ-Москва» висловив генеральний директор Центру політичних технологій (РФ) Ігор БУНІН.

«Насправді вибори незаперечні. У Ю.ТИМОШЕНКО немає фізичної можливості для цього», - впевнений І.БУНІН.

За його словами, цьому перешкоджає те, що «Київ зайнятий» прихильниками Віктора ЯНУКОВИЧА, а мер Києва і Президент України «грають проти Ю.ТИМОШЕНКО».

Експерт вважає, що зараз перед Ю.ТИМОШЕНКО стоїть завдання зберегти електорат, який голосував за неї на виборах, і залишитись на політичній арені України.

Він вважає, що якби розрив був 10-15%, то Ю.ТИМОШЕНКО опинилася б у критичному стані – «від неї стали б тікати депутати».

І.БУНІН вважає, що головними помилками Ю.ТИМОШЕНКО стала її дуже агресивна виборча кампанія, яка налякала потенційних союзників. А також те, що Ю.ТИМОШЕНКО, не консолідувавши «свій електорат, спробувала піти на схід».

«Якби не було цих помилок, результат був би в її користь», - вважає він.