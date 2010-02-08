ЦВК опрацювала 99,44% протоколів

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 99,44% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,81% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,61%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Таким чином В.ЯНУКОВИЧ випереджає Ю.ТИМОШЕНКО на 3,20% голосів.

Не підтримали жодного з кандидатів 4,37% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 372 тис. 737 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 562 тис. 112 виборців.