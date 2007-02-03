Ющенко пояснює, чому не подав оскарження закону про Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще не направив подання до Конституційного Суду щодо визнання Закону «Про Кабінет Міністрів України» таким, що не відповідає Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні журналістам.

«Звичайно, я подання своє зроблю, але для мене важливо у цьому моменті – не сам крок подання, а щоб цей крок зрозуміли, чому він робиться. Адже ми повинні це змагання виграти, а не програти», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент повідомив, що наступного тижня проведе зустріч з представниками ЗМІ. «Я хотів би до від’їзду до Німеччини (візит відбудеться 8 лютого - УНІАН) зустрітися з вами і проілюструвати весь початок цього процесу, що за ним стоїть, які стоять сили», - додав він.

В.ЮЩЕНКО вважає важливим ще раз пояснити, чому він ветував закон про Кабмін і які він мав правові підгрунтя для цього. «Закон по значних своїх положеннях є антиконституційним, і це проблема не ЮЩЕНКА, не Президента. Ця проблема полягає у тому, що нація втрачає контроль над формуванням збалансованої влади в Україні», - наголосив глава держави.

За його словами, проблема навколо закону про Кабмін є проблемою держави і нації. «Чи вона формує таку систему влади, яка забезпечує демократичний поступ, ефективний прогрес, чи ми знову вертаємося у систему, де не існує противаг і балансів, існує тільки одна монополія?», - запитав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, закон про Кабінет міністрів було опубліковано 2 лютого у газетах "Голос України" та "Урядовий кур`єр". Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, датований 21 грудня 2006 р. Таким чином, закон вважається таким, що набув чинності.

У Секретаріаті Президента України 1 лютого заявили, що не визнаватимуть легітимність Закону «Про Кабінет міністрів України» у разі його опублікування і підготували подання до Конституційного Суду зі статусом першочергового.