ЦВК опрацювала 99,94% електронних протоколів: різниця - 3,46%

За кандидата на пост президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,94%, а за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,48%.

Як передає кореспондент УНІАН, Центральна виборча комісія опрацювала 99,94% електронних протоколів. Зокрема, в абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосувало 12 млн. 470 тис. 128 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 587 тис. 322 виборці. Різниця між кандидатами становить 3,46%. Не підтримали жодного - 4,36%.