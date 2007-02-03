Кримчанам байдуже, кого привезе Ющенко

Керівництву АРК байдуже, кого Президент призначить своїм представником у Криму – кримський спікер

Сімферополь. 3 лютого. УНІАН. Керівництву Автономної Республіки Крим байдуже, кого Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначить на посаду свого Постійного представника в автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Сімферополі заявив голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО.

На питання журналістів, хто, на його думку, буде призначений на посаду постпреда Президента, кримський спікер відповів: «Нам все одно».

Голова парламенту автономії повідомив, що зараз кримське керівництво готується до приїзду Президента до Криму, під час якого, за даними прес-служби В.ЮЩЕНКА, буде представлений його новий представник в АРК, «Це робоча поїздка. Зараз всі питання узгоджуються з Секретаріатом Президента», - повідомив А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, кримський спікер повідомив, що в даний час готується законопроект про внесення змін до закону про Представництво Президента України в АРК. Цей законопроект до парламенту України внесе один із депутатів від Партії регіонів.

А.ГРИЦЕНКО мотивував необхідність внесення змін тим, що сьогодні в законі про Представництво глави держави в АРК є ряд положень, що суперечать, за його словами, Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Президента, у середині лютого В.ЮЩЕНКО приїде до Криму, де представить керівництву автономії свого нового представника.

З попереднім постпредом Президента в Криму Геннадієм МОСКАЛЕМ, який у січні був призначений заступником голови СБУ, у депутатського корпусу автономії були досить напружені відносини.

Як повідомляє ряд кримських ЗМІ, за попередніми даними, поїздка В.ЮЩЕНКА до Криму відбудеться 22 лютого.