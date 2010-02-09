У Росії вирішили почекати з привітаннями Януковичу

Голова вищої ради партії «Єдина Росія», спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ вважає, що вітати Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах Президента України поки рано й привітання треба відкласти до інавгурації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія», при цьому він висловив упевненість, що третього туру виборів не буде.

«Пам`ятаю, що в другому турі п`ять років тому результат В.ЯНУКОВИЧА був більший, ніж зараз, тому питання про привітання, я думаю, правильно відкласти до інавгурації», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

На запитання, чи можливий, на його думку, ще один тур виборів в Україні, голова нижньої палати російського парламенту відповів, що «третій тур, який був п`ять років тому, це був якийсь нонсенс». «Це виходило за рамки будь-яких законів, і думаю, що таке повторити просто неможливо. Тому буде, напевно, якась інша ситуація», - додав Б.ГРИЗЛОВ.

«Сподіваюся, що ті результати, які сьогодні є, після офіційного підтвердження українським виборчкомом стануть приводом для того, щоб В.ЯНУКОВИЧ став офіційним Президентом, був інавгурований», - зазначив Б.ГРИЗЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого заступник голови Держдуми РФ, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ привітав В.ЯНУКОВИЧА з перемогою на президентських виборах і надіслав листа зі словами розради Юлії ТИМОШЕНКО.