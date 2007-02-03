Луценко: інтелектуали «Народної самооборони» напишуть нову Конституцію

Інтелектуальне крило Громадянського руху «Народна самооборона» буде працювати над розробкою нової Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер руху Юрій ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції у Херсоні.

«За 15 років, якщо глобально замислитись, ми збудували країну для чиновників. Ми сьогодні повинні подумати над тим, як збудувати державу для людини», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, експерти, які приєднаються до «Народної самооборони», працюватимуть над розробкою Основного Закону, який би служив українському громадянину.

«У даному випадку ми б хотіли поговорити про перезагрузку Конституції, законодавства України задля створення України для людей», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, нова Конституція мала б зняти депутатську недоторканність, а також дозволити громадянам голосувати з 16-річного віку.

Організатор «Народної самооборони» висловив стурбованість з приводу того, що кримінальна відповідальність наступає з 16 років, а право голосувати – з 18 років.