Хто фінансує «Народну самооборону»?

Жоден з олігархів не фінансує Громадянський рух «Народна самооборона», заявив його лідер Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції у Херсоні.

Як передає кореспондент УНІАН, він розповів журналістам, що послуги по транспортуванню сцени регіонами України під час всеукраїнського туру “Народної самооборони” фінансує народний депутат Давид ЖВАНІЯ, агітаційні матеріали фінансуються друзями Ю.ЛУЦЕНКА.

За його словами, зараз вирішується питання про розміщення центрального офісу «Народної самооборони» у Києві, на що необхідно близько 500 тис. грн. Організатор «Народної самооборони» спрогнозував, що питання розміщення офісу буде вирішено наступного тижня.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що жоден з олігархів не дає гроші на фінансування цього проекту. «Жоден з олігархів до цього проекту не має ніякого відношення», - сказав він і підкреслив, що «так і має бути».