У наступному парламенті КПУ і СПУ не потрібні?

Політрада Кримської республіканської організації Партії регіонів пропонує підвищити прохідний бар`єр на виборах з 3% до 9-12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі журналістам заявив перший заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, лідер кримських «регіоналів» Василь КИСЕЛЬОВ.

«Я сподіваюся, що люди (члени Партії регіонів - УНІАН) підтримають пропозицію політради кримської організації, щоб звернутися до з`їзду партії і до депутатської фракції Партії регіонів у парламенті України, щоб підняти прохідний бар`єр до 9-12% для партій і блоків», - заявив він.

На думку В.КИСЕЛЬОВА, суттєве підвищення прохідного бар`єру на виборах дасть змогу краще «структурувати за партійною ознакою наше суспільство».