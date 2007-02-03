НСНУ загрожують вороги, союзники і внутрішні волюнтаристи

Київська міська організація політичної партії «Наша Україна» закликає почесного голову партії Віктора ЮЩЕНКА взяти під особистий контроль виконання тих надважливих завдань, які стоять сьогодні перед партією. Про це йдеться в резолюції IV звітно-виборної конференції столичної "Нашої України".

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, за нинішніх умов особливого значення для подальшої долі партії набуває позачерговий з’їзд, призначений на 31 березня. “На ньому будуть розглядатися кадрові питання, які сьогодні не зводяться лише до конкретних особистостей, а стосуються принципів формування і діяльності керівних органів партії, вироблення стратегічних цілей та орієнтирів розвитку партії”, - зазначається в резолюції.

«Наша Україна» на нинішньому етапі потрапила у надзвичайно складну ситуацію: наша політична сила, яка відстоює демократичні ідеали та принципи, стикається із запеклою протидією з боку як опонентів, так і сил, що називають себе нашими союзниками. Крім того, всередині партії зберігаються небезпечні тенденції до волюнтаристського і закулісного прийняття важливих рішень без їх демократичного обговорення», - говориться в документі.

Делегати звернулися до членів Ради партії та її Президії із закликом “виключити саму можливість кулуарного, непрозорого прийняття важливих для партії рішень без урахування думки широкого партійного загалу та попереднього обговорення відповідних пропозицій в низових партійних організаціях”. Першочерговим завданням для партії та її керівництва, вважають вони, є подолання як зовнішніх, так і внутрішніх загроз, вироблення стратегії розвитку партії у поточний період і на перспективу.

“Необхідно спрямувати всі зусилля на знаходження компромісів з іншими демократичними політичними силами як у тактичних, так і стратегічних питаннях захисту прав громадян України”, - йдеться у резолюції партійної конференції.