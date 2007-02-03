Кучма про оранжистів, коаліцію, Євросоюз, НАТО та істориків у лапках

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що "антикризова коаліція" допрацює до наступних парламентських виборів.

У програмі Яна ТАБАЧНИКА "Честь маю запросити", Л.КУЧМА скептично оцінив шанси влаштувати нову революцію навесні цього року. "Наступного року оранжисти - польові командири обіцяють нову революцію, хоча я глибоко переконаний, що сьогоднішня антикризова коаліція з успіхом допрацює, якщо не наробить дурниць, грубих помилок, до наступних парламентських виборів", - підкреслив він.

Л.КУЧМА схвалює рішення, які сьогодні приймає коаліція: "Рішення, які приймаються за великим рахунком, вони нормальні, все одно країна повинна, колись пережити ухвалення непопулярних рішень, і ми затягуємо це від виборів до виборів", - сказав екс-президент, додавши, що Росія завдяки таким непопулярним рішенням пішла в своєму розвитку далеко від України.

Також Л.КУЧМА висловив думку, що Європа не в змозі "переварити Україну" і тому він скептично оцінює шанси вступу України до Євросоюзу.

Водночас він вважає, що Україні не потрібно вступати в НАТО. Л.КУЧМА підкреслив, що негативно ставиться до вступу України в НАТО. "Це абсолютно нам нічого не дасть", - підкреслив він і висловився за тісну співпрацю з альянсом, як це робить, приміром, Росія. “Не варто поспішати поперед батька в пекло", - підкреслив екс-президент.

Під час програми Л.КУЧМА зізнався, що пише книгу про час свого президентства.

Також він сказав, що парламент повинен прийняти закон, «який забороняв би історикам в лапках, які пишуть підручники, займатися словоблуддям”. Л.КУЧМА розкритикував сьогоднішні підручники історії для школярів, в яких не згадуються два перші президенти України Леонід КРАВЧУК та він.

"Сьогодні робиться все, щоб про перших президентів забули", - сказав Л.КУЧМА. Екс-президент не виключає, що це пов`язано з бажанням "догодити сьогоднішній владі". Водночас він висловив переконання, що час розставить все на свої місця.