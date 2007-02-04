Тарасюку рекомендують відчепитися від Верховної Ради

Колишній міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК ще не визначився, забирати йому чи ні з Шевченківського райсуду м. Києва позов щодо визнання незаконною постанови Верховної Ради про його звільнення з посади міністра закордонних справ.

Про це УНІАН повідомив адвокат Б.ТАРАСЮКА Іван КРУЛЬКО.

«Я рекомендував, і Борис Іванович такої думки, що не має сенсу розглядати цей позов далі», - сказав він.

У той же час І.КРУЛЬКО зазначив, що, не зважаючи на це, «є декілька варіантів розвитку подій». «Один з них – відкликати позов. Якщо ми підемо цим шляхом, це залежить від волі Б.ТАРАСЮКА», - сказав адвокат.

Водночас І.КРУЛЬКО зазначив, що на його думку, «просто відкликати позов із суду це є найпростішим варіантом, але мені він не подобається».

За словами адвоката, захист Б.ТАРАСЮКА буде радитися із своїм довірителем, який шлях обирати надалі, аби інтереси Б.ТАРАСЮКА «були максимально захищені».

На його переконання, треба зробити так, щоб в подальшому унеможливити ситуацію, «коли в державі приймаються завідомо незаконні рішення і нехтуються рішення судів».

І.КРУЛЬКО переконаний, що в разі, якщо залишити ситуацію, в якій до свого добровільного складання повноважень опинився Б.ТАРАСЮК, можна прийти до ситуації, коли в Україні повністю буде нехтуватися законність та контроль законів над діяльністю високопосадовців.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання зазначеної постанови парламенту незаконною, її скасування та зобов‘язання вчинити певні дії.

Водночас 30 січня Б.ТАРАСЮК подав у відставку, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО її прийняв.

2 лютого на прес-конференції Б.ТАРАСЮК зазначив, що не має наміру забирати з Шевченківського райсуду Києва свій позов, в якому він вимагає визнати незаконною постанову Верховної Ради про звільнення його з посади глави МЗС. «Скоріш за все, я його залишу, він буде залишатися доти… доки буде рішення Конституційного Суду», - сказав він.