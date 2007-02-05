Янукович і Мороз о 10-ій приїдуть до Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ зустрінуться сьогодні о 10.00 в Секретаріаті Президента України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

При цьому в Кабінеті міністрів УНІАН повідомили, що перед зустріччю, яка відбудеться в Секретаріаті Президента, прем`єр і голова ВР візьмуть участь у засіданні координаційної ради антикризової коаліції. В той же час співбесідник агентства не уточнив предмет планованої зустрічі, зазначивши, що, ймовірно, на ній обговорюватимуться «поточні питання».