Янукович і Мороз о 10-ій приїдуть до Ющенка
09:30, 05 лютого 2007Політика
1128
Зустріч у Секретаріаті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ зустрінуться сьогодні о 10.00 в Секретаріаті Президента України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.
При цьому в Кабінеті міністрів УНІАН повідомили, що перед зустріччю, яка відбудеться в Секретаріаті Президента, прем`єр і голова ВР візьмуть участь у засіданні координаційної ради антикризової коаліції. В той же час співбесідник агентства не уточнив предмет планованої зустрічі, зазначивши, що, ймовірно, на ній обговорюватимуться «поточні питання».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter