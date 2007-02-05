Європейська ”трійка” вирушає в слов`янське турне

Хав’єр Солана

Європейська "трійка" (голова МЗС головуючої в ЄС Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політика безпеки Хав’єр СОЛАНА і єврокомісар у закордонних справах Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР) вирушають у понеділок у "слов`янське турне".

Як повідомили РІА «Новости» в німецькому зовнішньополітичному відомстві, візит розпочнеться з Москви, потім Ф.ШТАЙНМАЙЄР і його європейські колеги відвідають у вівторок Київ. У середу, за словами співрозмовника агентства, вони попрямують до Бєлграда, де проведуть переговори із сербським керівництвом.

"У Москві і Києві планується обговорення питань розширення партнерства з Євросоюзом, а також актуальних міжнародних проблем. У Бєлграді мова піде про "косовське врегулювання", - уточнив дипломат.

За його словами, в Києві фактично стартують переговори про нову Угоду про партнерство і співпрацю ЄС-Україна, мандат на проведення яких було дано на засіданні Ради ЄС із загальних питань 22 січня в Брюсселі.

"Це дає "трійці" хорошу основу для інтенсивнішого процесу обговорення нового, можливо, розширеного договору, який прийде на зміну нинішньому, котрий закінчується в 2008 році. Україна належить до тих країн, розвиток добросусідських відносин з якими увійшов до числа пріоритетних напрямків діяльності Німеччини в період її головування в Євросоюзі", - пояснив співрозмовник агентства.