Литвин зафіксував тріумф Януковича

Голова Народної партії, колишній спікер Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що Партія регіонів й надалі концентруватиме владу в своїх руках.

Про це він заявив в ефірі програми «Час» на “5-му каналі”.

«Я думаю, що це можна зробити і за півроку. Зараз, коли будуть вирішені питання на центральному рівні, почнеться процес ротації на регіональному рівні, маю на увазі голів обласних і районних державних адміністрацій. Достатньо проаналізувати візит, я вважаю, що це був тріумф Віктора ЯНУКОВИЧА, до Львова, який вважали опорою Віктора ЮЩЕНКА, і як там приймали керівника уряду. Приймали, фактично, як главу держави, не було жодних розбіжностей і було стрімке бажання упасти в око прем’єру і йому сподобатись», - зауважив він.

Говорячи про перспективи Президента України Віктора ЮЩЕНКА, В.ЛИТВИН припустив, що Президент допрацює до кінця свого строку, і Верховна Рада не оголосить йому імпічмент.

«Жодного імпічменту Президенту не буде. У нього є дві альтернативи: перша, відстоювати своє політичне поле, щоб мати можливість для маневру, і друге - поступово здавати позиції, перетворюватися в політичну декоративну фігуру, яку, врешті-решт, залишать у спокої, а керівництво країною буде здійснювати уряд», - зауважив колишній голова ВР.

Він також додав, що можливий інший розвиток подій – продовження протистояння. «Можливе продовження конфліктів: коли Президент буде користуватися своїм правом відміняти постанови Кабінету міністрів України, триматися за глав обласних державних адміністрацій - оскільки право останнього слова залишається за ним - призведе до чергових ускладнень в країні», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, ідею Блоку Юлії Тимошенко про достроковий розпуск парламенту реалізувати неможливо, адже для цього не існує політичних підстав. «Думаю, що вона (ідея БЮТ) не буде реалізована. Шанс дострокових виборів був втрачений у 2005 році, після завершення президентської кампанії, коли Віктор ЮЩЕНКО мав колосальний рейтинг. Тому що, по-перше, потрібно, щоб були правові підстави, по-друге потрібно, щоб була відповідна атмосфера в країні і, нарешті, за таких обставин, коли немає двох перших, потрібно, щоб була третя обставина: щоб погодились ті основні гравці, які сьогодні визначають політичні обличчя України» - пояснив В.ЛИТВИН.

Щодо популярності політичних сил, яка обговорювалось під час програми, В.ЛИТВИН передбачив повне зникнення «Нашої України» та закріплення позицій Партії регіонів на Заході.

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