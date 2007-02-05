Ющенко нагадав Януковичу і Морозу про спільні домовленості

Президент України Віктор ЮЩЕНКО всі політичні сили і гілки влади мають вести діалог для збереження стабільності в країні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

На початку зустрічі В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності виконання домовленостей, укладених між політичними силами. Сьогодні, констатував Президент, всі вони, починаючи від Універсалу національної єдності, демонстративно ігноруються.

Найголовнішим для України та суспільства нині є збереження стабільності в країні, підкреслив Президент. Саме тому всі політичні сили та гілки влади мають усвідомлювати необхідність порозуміння по ключових позиціях та вести конструктивний діалог. В.ЮЩЕНКО наголосив, що як Президент робитиме все для забезпечення стабільної ситуації в державі.

У зустрічі також взяли участь секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, перші заступники глави Секретаріату Арсеній ЯЦЕНЮК та Іван ВАСЮНИК.