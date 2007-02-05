Завтра ВР розгляне зміни до закону про Кабмін

Верховна Рада України в четвер, 8 лютого, розгляне законопроект про внесення змін до законів про Кабінет міністрів та місцеві державні адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради парламенту повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК.

Він нагадав, що закон про Кабмін «вступив в дію після оприлюднення його в офіційних виданнях». А.МАРТИНЮК також наголосив, що метою законопроекту є приведення у відповідність до Конституції України окремих положень закону про Кабінет міністрів. При цьому, за словами А.МАРТИНЮКА, в четвер цей законопроект можна було б розглянути і в першому, і в другому читанні.

За його словами, доля цього законопроекту, зокрема, залежатиме і від результатів сьогоднішніх консультацій Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови ВР Олександра МОРОЗА та прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, закон про Кабінет міністрів за підписом О.МОРОЗА було опубліковано 2 лютого у номерах парламентської газети "Голос України" та газети центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур`єр". Таким чином, закон офіційно набув чинності.

2 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект закону “Про внесення змін до законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про місцеві державні адміністрації””.

Авторами законопроекту є народні депутати Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів), Віталій ШИБКО (фракція СПУ) та Володимир ОПЛАЧКО (фракція КПУ).

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що його розроблено з метою удосконалення окремих процедур формування уряду України, організації його взаємодії з Президентом України та місцевими державними адміністраціями, а також гармонізації низки положень Закону України “Про Кабінет Міністрів України” з окремими положеннями Конституції України.