Азаров знає, хто має зайняти місце Тарасюка

Місце екс-міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА займе «кандидат, який відповідає уявленням про зовнішньополітичний курс країни Кабінету міністрів і антикризової коаліції, тобто більшості виборців України», - заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

У той же час, як повідомляється на офіційному сайті Партії регіонів з посиланням на слова М.АЗАРОВА, політрада Партії регіонів поки що не обговорювала кандидатури на посаду глави МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання цієї постанови парламенту незаконною, її скасування і зобов`язання вдатися до певних дій.

30 січня Б.ТАРАСЮК подав у відставку, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО її прийняв.