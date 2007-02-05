Наша Україна завтра заблокує роботу Верховної Ради

Фракція «Наша Україна» завтра блокуватиме роботу Верховної Ради, вимагаючи звіту прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з приводу пропозицій Росії щодо використання української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, фракція «Наша Україна» «не розпочне працювати, поки не заслухає звіт В.ЯНУКОВИЧА». В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що фракція вдаватиметься «до всіх адекватних заходів» для того, щоб добитися звіту прем’єр-міністра України з даного питання. В.КИРИЛЕНКО вважає, що народні депутати України, народ має дізнатися, які «революційні пропозиції» були з української сторони, про які оголосив президент Росії Володимир ПУТІН. Він вважає, що сьогодні це головне питання, оскільки мова може йти про «здачу газотранспортної системи». За його словами, має бути оголошено, про які свердловини йде мова в Росії, кому ці свердловини мають належати. Він зазначив, що сьогодні на погоджувальній раді фракція «Наша Україна» порушила питання щодо завтрашнього звіту В.ЯНУКОВИЧА, але, безумовно, правляча коаліція не бажає, щоб такий звіт відбувся». В.КИРИЛЕНКО також зазначив, що передбачається скоординована дія «Нашої України» та БЮТ в цьому питанні.