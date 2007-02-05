Ющенко покликав Тимошенко

Сьогодні на 17 годину заплановано зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що під час зустрічі, зокрема порушуватиме питання щодо ситуації, що складається із газотранспортною системою країни та з обіцянками уряду, про які повідомив президент Росії Володимир ПУТІН.

За словами лідера БЮТ, також під час зустрічі планується обговорити ситуацію із підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.