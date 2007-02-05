Наша Україна розпочала збір підписів за відставку Мороза

Фракція «Наша Україна» сьогодні розпочала збір підписів за ініціювання розгляду питання щодо відставки з посади голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що така ініціатива фракції пов’язана з незадовільним виконанням О.МОРОЗОМ своїх обов’язків.

Народний депутат нагадав, що для ініціювання розгляду такого питання необхідно зібрати 150 підписів парламентаріїв. «Я думаю, що разом із БЮТ ми ці підписи забезпечимо», - сказав він. При цьому, за словами В.КИРИЛЕНКА, сам розгляд цього питання в сесійній залі буде дуже складним. «Не думаю, що правляча коаліція буде в захопленні від того, що це питання може потрапити до порядку денного», - сказав він.

Крім того, лідер фракції «Наша Україна» повідомив, що протягом наступної сесії парламенту його політична сила контролюватиме діяльність Кабінету міністрів та всієї коаліції. Зокрема, він зазначив, що фракція «Наша Україна» буде виступати проти розгляду тих проектів законів, які мають на меті подальшу узурпацію влади з боку антикризової коаліції.

Зокрема, за його словами. це стосується внесення змін до Закону про Конституційний Суд, Ради національної безпеки і оборони, а також законопроекту про Президента України.