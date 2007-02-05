Про що Янукович домовився з Ющенком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкличе звернення в Конституційний Суд щодо деяких положень закону про Кабмін, у разі досягнення компромісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам після завершення зустрічі з Президентом і головою ВР в Секретаріаті Президента.

«Президент має право направляти будь-яке звернення в Конституційний Суд і це його право. Умовно є близько 8 статей чинного закону про КАБІНЕТ міністрів, стосовно яких є різні позиції, навколо цих статей можна вести дискусію і стосовно деяких з них Президент звернувся до Конституційного Суду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в ході зустрічі досягнуто домовленість про те, що спірні статті обговорюватимуться на рівні фахівців і юристів, після чого вони знову будуть розглянуті у вузькому колі – Президент, прем`єр-міністр і голова ВР. В.ЯНУКОВИЧ уточнив, що йдеться про статті закону, що регулюють призначення прем`єр-міністра в парламенті, а також призначення міністрів закордонних справ і оборони.

«Якщо ці питання будуть розглянуті в парламенті і будуть зняті розбіжності, то Президент відкличе своє звернення в Конституційний Суд. Якщо вони не будуть розглянуті в парламенті або будуть ухвалені інші рішення, які не задовольнятимуть Президента, тоді процедура їх розгляду відбуватиметься в Конституційному Суді», - підкреслив прем`єр-міністр.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що Президент не може визнавати нелегітимним весь закон, якщо за нього проголосували 366 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, закон про Кабінет Міністрів було опубліковано 2 лютого в газетах "Голос України" і "Урядовий кур`єр". Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, датований 21 грудня 2006 року. Таким чином, закон офіційно набув чинності.

В Секретаріаті Президента України 1 лютого заявили, що не визнають легітимність Закону «Про Кабінет Міністрів України» у разі його публікації, і підготували подання в Конституційний Суд із статусом першочергового.

3 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО повідомив журналістам, що ще не направив подання в Конституційний Суд про визнання Закону «Про Кабінет Міністрів України» таким, що не відповідає Конституції.