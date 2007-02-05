Ющенко вніс до парламенту подання про призначення глави МЗС

Володимир Огризко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення Володимира ОГРИЗКА міністром закордонних справ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, подання Президента внесене до парламенту відповідно до пункту 10 частини першої статті 106, частини четвертої статті 114 Конституції України.

Довідка УНІАН. В.ОГРИЗКО народився у 1956 році. Перебував на посаді першого заступника міністра закордонних справ з березня 2005 року. Є головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, представником України у Виконавчій раді ЮНЕСКО.

Дипломатичний ранг - Надзвичайний і Повноважний посол. Володіє англійською та німецькою мовами.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання цієї постанови парламенту незаконною, її скасування і зобов`язання вдатися до певних дій.

30 січня Б.ТАРАСЮК подав у відставку, а Президент України В.ЮЩЕНКО її прийняв.