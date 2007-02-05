Янукович пішов на принцип

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що для нього є принциповим виконання домовленостей, зафіксованих в Універсалі національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам після завершення зустрічі в Секретаріаті Президента з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

«Виконання будь-яких домовленостей на такому рівні є принциповим. Але як підходити до тлумачення положень Універсалу – тут є різні позиції. На рівні виконавців іноді виникають питання, з якими ми навіть не можемо погодитися усередині, наприклад, щодо процесу Кабінету міністрів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також повідомив, що він «не завжди задоволений рішеннями окремих виконавців, які працюють за окремими напрямками», але не уточнив, про кого саме йдеться. «Теж саме можна сказати і про Секретаріат Президента. Тому ми повинні принципово підходити, і механізм співпраці між інституціями – Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада – це має бути постійною опікою і прем`єр-міністра, і голови Верховної ради, і, безумовно, Президента”, – сказав він.

«Потрібно, якщо є помилки, їх своєчасно враховувати. Постійно зустрічатися, моніторити ситуацію і своєчасно на неї реагувати, я б навіть сказав, попереджати такі питання. Потрібно працювати і відповідати за свої дії – це головне і принципове, нести відповідальність, оскільки це передбачено створенням нової системи влади», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради О.МОРОЗОМ і прем`єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності виконання домовленостей, укладених між політичними силами. Сьогодні, констатував Президент, всі вони, починаючи з Універсалу національної єдності, демонстративно ігноруються.