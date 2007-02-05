Морозу шкода витрачати час на відставку

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ спокійно ставиться до ініціативи фракції «Наша Україна» щодо збору підписів з метою його відставки з посади голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Я спокійно на це все дивлюся не тому, що це може бути неуспішний проект, а тому що я дійсно спокійно до цього ставлюся», - сказав О.МОРОЗ.

Він наголосив, що кожен народний депутат має право ініціювати розгляд питання щодо відставки голови ВР. При цьому він зазначив, що виступає за те, аби це питання розглядалося парламентом. «Шкода тільки, на це час тратити», - сказав голова ВР. При цьому він додав, що проходив уже відповідну процедуру, коли перебував на посаді голови ВР одного з попередніх скликань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО повідомив, що «Наша Україна» розпочала збір підписів за ініціювання розгляду питання щодо відставки з посади голови ВР О.МОРОЗА. В.КИРИЛЕНКО зауважив, що така ініціатива фракції пов’язана з незадовільним виконанням О.МОРОЗОМ своїх обов’язків. Народний депутат нагадав, що для ініціювання розгляду такого питання необхідно зібрати 150 підписів парламентаріїв. «Я думаю, що разом із БЮТ ми ці підписи забезпечимо», - сказав він.